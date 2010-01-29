Єврокомісія подала в суд на Ітлію

Брюссель. 29 січня. УНІАН. Єврокомісія звернулася до суду з позовом проти Італії, яка не стягнула незаконно надану державну допомогу на будівництво готелів в Сардинії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Єврокомісія, зокрема, оскаржить в суді невиконання Італією рішення Комісії від 2008 року про відшкодування держбюджету незаконно наданої допомоги компаніям, що будували готелі на Сардинії.

Загальна сума незаконно наданої допомоги не називається.

У своєму повідомленні Комісії нагадує, що 12 листопада 1998 року вона дозволила надання державної допомоги на будівництво готелів в Сардинії. Право на таку допомогу, згідно з цим рішенням, мали проекти, будівництво яких ще не розпочалося. Така вимога мала убезпечити надання допомоги в дійсно необхідних випадках.

Разом з тим, 21 лютого 2003 року Єврокомісія отримала скаргу щодо порушення цієї вимоги, і розпочала процедуру про порушення законодавства ЄС. Рішення про незаконність надання допомоги на деякі проекти, було винесено 2 липня 2008 року.