Поліція Брюсселю готується до страйку

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Профспілки поліції Брюсселю планують страйки через погіршення рівня безпеки поліцейських.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-сайт бельгійської газети “Le Soir”.

За даними видання, сьогодні Національна профспілка персоналу поліції та служб безпеки планує провести зустрічі з представниками інших профспілок для обговорення спільних дій, а також з представниками уряду країни.

Представник профспілки Філіпп Ван ХАММ повідомив виданню, що вже цього тижня планується організувати ряд передстрайкових акцій, одна з яких відбудеться у середу, 3 лютого.

Наміри добиватися посилення безпеки для поліцейських пов’язані, зокрема, з останнім збройним нападом на поліцію, що стався минулої суботи, 30 січня, внаслідок чого один поліцейський отримав поранення.