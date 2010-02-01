Міністри країн Веймарського трикутнику поговорять про Україну

Київ. 1 лютого. УНІАН. Європейські міністри країн Веймарського трикутника зустрінуться у Варшаві для обговорення економічної стратегії Європи, питань захисту клімату, проблем енергетичної безпеки.

Як передає «Німецька хвиля», під час зустрічі йтиметься й про відносини з Україною.

«Веймарський трикутник – це відмінний інструмент, аби надати європейській інтеграції додатковий імпульс»,- переконаний статс-міністр німецького зовнішньополітичного відомства Вернер ГОЙЄР. У понеділок разом зі своїми колегами з Польщі й Франції – Миколаєм ДОВГІЛЕВИЧЕМ та П`єром ЛЕЛУШЕМ – він матиме шанс скористатися цим інструментом на практиці.

Саме ці три міністри, а також їхній британський колега Кріс БРАЙАНТ днями наголосили на винятковій важливості України для Східної Європи. «Україна, яка зможе продовжити консолідацію демократії та плюралізму засобів масової інформації, стане прикладом для інших країн регіону»,- заявили В.ГОЙЄР, М.ДОВГІЛЕВИЧ, П.ЛЕЛУШ та К.БРАЙАНТ у своїй спільній статті на сторінках українського видання «Дзеркало тижня».

Веймарський трикутник було створено 1991 року. Консервативно-ліберальна коаліція має намір наповнити новим життям цей дискусійний форум Німеччини, Польщі та Франції. За його діяльністю з інтересом стежать і в Києві. Торік вперше відбулося кілька зустрічей у форматі «Веймарський трикутник плюс Україна».