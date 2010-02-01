50 тис. жителів польського Катовіце залишились без тепла
11:05, 01 лютого 2010Новини ЄС
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Через аварію на мережах
Варшава. 1 лютого. УНІАН. У Польщі аварія на магістральній теплотрасі позбавила близько 50 тис. мешканців 300-тисячних Катовіц тепла та гарячої води.
За даними польських ЗМІ, аварія сталася в ніч на понеділок, 1 лютого.
Ремонтні служби обіцяють відновити теплопостачання до сьогоднішнього вечора.
Як повідомляв УНІАН, в суботу через аварію на електромережах в Сілезії (південь Польщі) без електроенергії залишилися 200 тис. осіб.
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