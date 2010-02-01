50 тис. жителів польського Катовіце залишились без тепла

Варшава. 1 лютого. УНІАН. У Польщі аварія на магістральній теплотрасі позбавила близько 50 тис. мешканців 300-тисячних Катовіц тепла та гарячої води.

За даними польських ЗМІ, аварія сталася в ніч на понеділок, 1 лютого.

Ремонтні служби обіцяють відновити теплопостачання до сьогоднішнього вечора.

Як повідомляв УНІАН, в суботу через аварію на електромережах в Сілезії (південь Польщі) без електроенергії залишилися 200 тис. осіб.