Молдова хоче разом з Україною говорити з ЄС про скасування віз

Київ. 1 лютого. УНІАН. Молдова пропонує Україні проводити спільні консультації для більш ефективних переговорів з Євросоюзом про запровадження для громадян обох країн безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією сьогодні виступив прем’єр-міністр Молдови Влад ФІЛАТ під час переговорів з урядовою делегацією України на чолі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

«Більш ефективно ми будемо рухатися і швидко вирішувати ці питання, якщо будемо консультуватися і будемо рухати наші інтереси спільно», - сказав В.ФІЛАТ.

Глава молдовського уряду повідомив, що Євросоюз направляє до Молдови у кінці лютого першу технічну місію для початку переговорів про безвізовий режим.