Обама не поїде на саміт з ЄС

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Президент США Барак ОБАМАМ, скоріш за все, пропустить цьогорічний саміт з ЄС.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver” з посиланням на Wall Street Journal, яка в свою чергу, цитує неназваного американського чиновника.

За словами співрозмовника видання, Б.ОБАМА минулого року 6 разів відвідав Європу для встановлення відносин зі світовими лідерами. Тепер же, коли відносини встановлені, вимоги стали дещо іншими і серед них, зокрема, необхідність зосередитися на подоланні економічної кризи.

За словами представника американської адміністрації, Б.ОБАМА не обіцяв і не планував відвідання саміту ЄС-США, який має відбутися у травні.

Разом з тим, Президент США планує зустрічі з європейськими лідерами пізніше – під час саміту НАТО в Лісабоні, а також, можливо, під час поїздки для підписання угоди про ядерне роззброєння, якщо така домовленість буде досягнута з Росією.