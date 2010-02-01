Київ. 1 лютого. УНІАН. Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ вважає, що Україна має продовжити курс на євроатлантичну інтеграцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав у ході круглого столу «Україна в Європі: які перспективи після виборів», організованого Інститутом світової політики.

«Подавати сигнал щодо позаблокового статусу не на часі і буде суперечити тому курсу, яким до цього йшла Україна», - сказав він.

У свою чергу, посол Франції в Україні Жак ФОР зазначив, що впродовж останнього часу представники влади європейських країн висловлювалися щодо підтримки суверенітету й цілісності України, і ця позиція залишається в силі. Він висловив задоволення, що Україна є однією з країн Східної Європи, яка бере участь в безпекових операціях, зокрема, в сфері миротворчої діяльності.

Зокрема, Ж.ФОР наголосив, що є зацікавленість у використанні українського авіаційно-транспортного потенціалу для проведення таких операцій.