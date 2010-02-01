Правозахисники кажуть, що в Італії у українки відібрали дитину

Київ. 1 лютого. УНІАН. Голова Італійського представництва центру впровадження програм ЮНЕСКО, голова Загальноукраїнського трудового руху «Солідарність» Віктор ГОРОБЧУК просить Міністерство закордонних справ втрутитись в ситуацію з приводу грубого порушення прав родини українських заробітчан в Італії Наталі ШПАЧИНСЬКОЇ та Володимира СЕРГІЄНКА, у яких 21 січня представники влади м. Вімарте (провінція Монцо) в Італії без будь-якого попередження забрали 2-річного сина Володимира.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами В.ГОРОБЧУКА, проблеми довкола 2-річного Володимира (громадянина України) виникли відразу після його народження 31 січня 2008 року в клініці Мілана.

Як зазначив правозахисник, матері новонародженого лікарі повідомили, що хлопчик нібито хворий на Finilcttunuria (не засвоюється білок, потрібна спеціальна їжа). ”Відразу після народження упродовж 11 днів знаходження в клініці у дитини почали брати кров і ставити якісь експерименти. Все це робилося без згоди батьків. Після неодноразових безрезультатних спроб отримати пояснення, які саме препарати використовуються для «лікування» їхньої дитини і чи є вони сертифікованими Міністерством охорони здоров’я, родина прийняла рішення забрати дитину додому. Разом з тим батьки передали кров дитини на аналізи в українську клініку у Львові і Швейцарії. Діагноз не підтвердився”, - сказав В.ГОРОБЧУК.

Він зазначив, що після цього з боку правоохоронних органів Італії ”почались неодноразові спроби забрати дитину нібито для лікування хвороби”. При цьому без участі батьків приймались судові рішення на користь клініки щодо відбирання дитини для її лікування.

”Звернення батьків з цього питання до керівництва українського консульства в Італії виявилось безрезультатним: консульство проявило повну бездіяльність, нейтральність у вирішенні цього питання, обравши позицію статиста”, - наголосив В.ГОРОБЧУК.

За його словами, результатом цього стало те, що 21 січня за рішенням чергового суду, про який родині хлопчика нічого не було відомо, правоохоронні органи увірвалися до будинку, де проживала мати дитини, і силоміць відібрали у неї сина.

При цьому правозахисник звернув увагу на той факт, що мати хлопчика під час його начебто лікування не лише не помітила покращень стану здоров’я, а й навпаки виявила погіршення - у дитини з’явилася косоокість.

Виходячи із викладеного, В.ГОРОБЧУК закликає МЗС та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніну КАРПАЧОВУ в терміновому порядку вжити необхідних заходів. Зокрема, ”дати ноту офіційним органам країни Італія щодо недопущення будь яких експериментів над СЕРГІЄНКОМ Володимиром до з’ясування всіх обставин; дати ноту керівництву країни Італія щодо недопущення подібних дій відносно українських громадян, які знаходяться на заробітках в Італії, оскільки подібні випадки непоодинокі; вжити необхідних заходів для повернення сина батькам”.