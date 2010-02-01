Польща почала підготовку до боротьби з можливою повінню

Варшава. 1 лютого. УНІАН. Польська влада розпочала підготовку до можливої весняної повені, що у випадку різкого потепління може призвести до затоплення земель та населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського уряду, відповідна нарада за участю представників міністерств та місцевої влади відбудеться сьогодні у Варшаві.

Місцеві керівники мають представити рапорти про ситуацію в їхніх регіонах та план дій на випадок повеней, котрі через велику кількість снігу можуть бути дуже сильними.

За даними польського Міністерства внутрішніх справ, такого скупчення снігу та криги на річках у Польщі не було з 1982 року.

Експерти прогнозують можливі повені ближче до березня, зауважуючи, що їх масштаб буде залежати головним чином від погоди. Найгірша ситуація буде у випадку різкого потепління.