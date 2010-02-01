Генсек НАТО задоволений співпрацею з Росії
Сторони готують спільний огляд викликів 21-го століття
Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН задоволений співпрацею з Росією над оглядом спільних викликів 21-го століття.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав сьогодні журналістам на традиційній щомісячній прес-конференції.
“Наша робота над спільним оглядом викликів 21-го століття вже розпочалася, у нас вже було дві зустрічі”, - сказав Генсек НАТО.
Він зазначив, що до квітня сторони планують схвалити доповідь про прогрес в ході підготовки документу, а до кінця року – і сам документ.
Як повідомляв УНІАН, створення спільного з Росією огляду викликів 21-го століття стало однією з ініціатив Генсека НАТО А.Ф.РАСМУССЕНА після його обрання на цю посаду з метою покращення діалогу з Росією.