НАТО не вистачає інструкторів в Афганістані

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН наголошує на недостатності інструкторів для афганських сил безпеки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на традиційному щомісячному брифінгу.

“Нам ще не вистачає 21-ої команди інструкторів для афганської і армії і близько 100 команд інструкторів – для поліції”, - сказав він.

Разом з тим, Генсек НАТО відзначив позитивні висновки Лондонської конференції по Афганістану, яка відбулася наприкінці минулого тижня. А.Ф.РАСМУССЕН наголосив, що рішення 40-а з 44-х країн, що беруть участь у миротворчій місії в Афганістані, збільшити свою присутність в цій країні і довести загальну кількість контингенту до 300 тис. осіб дасть можливість краще захищати населення країни та краще готувати місцеві сили безпеки.

“2010 рік буде визначальним роком, багато буде викликів, багато поганих днів, але я впевнений, тепер ми маємо необхідні ресурси, стратегію та єдність”, - наголосив Генсек НАТО.

Він також зазначив, що тепер є дуже важливим імплементація прийнятих рішень, як афганським урядом з його амбіційними планами, так і світовим співтовариством з його готовністю фінансувати плани уряду Афганістану.