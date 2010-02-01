Міністри НАТО обговорять перехід до ”ситуативної присутності” в Косово

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Міністри оборони країн-членів НАТО на своєму засіданні 4-5 лютого обговорять перехід до “ситуативної присутності” в Косово.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні під час своєї традиційної щомісячної прес-конференції Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РСМУССЕН.

“Ніякого рішення не повинно бути схвалено, але міністри обговорять процес переходу до етапу ситуативної присутності в регіоні”, - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що тільки-но кількість військових НАТО в Косово була скорочена до 10,2 тис. осіб, і що скорочення відбувається в раніше спланованому обсягу.

Сили НАТО перебувають у Косово з 1999 року.