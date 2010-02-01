Президент Європарламенту закликає Кремль не бути деспотом для мирних демонстрацій

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК закликає владу Росії відмовитися від деспотичного ставлення до мирних демонстрацій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Є.БУЗЕКА, переданій УНІАН, з нагоди затримання понад 100 учасників мирної демонстрації на Тріумфальній площі Москви 31-го січня цього року.

“Від імені Європейського парламенту я висловлюю моє заціпеніння після інформації про затримання близько 100 осіб, включаючи Олега ОРОЛОВА, голову правозахисного центру “Меморіал”, який став лауреатом премії Сахарова Європарламенту в 2009 році”, - зазначається у заяві Президента Європарламенту.

Є.БУЗЕК також звернув увагу на те, що вже вдруге з моменту вручення премії Сахарова в грудні 2009 року центру “Меморіал”, його члени затримуються російськими правоохоронцями (31 грудня також під час мирної демонстрації на Тріумфальній площі в Москві було заарештовано члена центру “Меморіал”, 82-річну Любов АЛЕКСЄЄВУ – УНІАН).

“Я закликаю російську владу відмовитися від деспотичного ставлення до мирних демонстрацій”, - наголосив Президент Європарламенту.