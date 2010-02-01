ЄС допоможе Центральній Азії зменшити наслідки стихійних лих

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Єврокомісія витратить 7,295 млн. євро на допомогу країнами Центральної Азії у зменшенні наслідків стихійних лих.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

“Ці кошти допоможуть вразливим верствам населення в регіоні, який відчуває зростаючу кількість стихійних лих, краще підготуватися до них і краще захищати себе”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та розвитку Карел Де ГУХТ.

Гроші Єврокомісії будуть спрямовані на фінансування організації менеджменту у випадку стихійних лих на регіональному рівні, механізмів координації дій, підвищення обізнаності населення, тренування та освіту, створення систем раннього попередження тощо.

Проекти реалізовуватимуться неурядовими громадськими організаціями та міжнародними організаціями, включаючи агентства ООН.