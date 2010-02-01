ЄС поновлює переговори з Центральною Америкою про асоціацію

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. ЄС поновлює переговори з країнами Центральної Америки про угоду про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, повідомлення про це міститься на офіційному сайті іспанського головування в ЄС.

Згідно з повідомленням, поновлення переговорів стало можливим після завершення виборів Президенту Гондурасу та інаугурації Порфіріо ЛОБО.

З 1-го по 3-тє лютого цього року у Брюсселі триватимуть неформальні переговори, в ході яких сторони планують оглянути стан справ з метою поновлення офіційних переговорів вже наприкінці лютого.

Іспанське головування при цьому відзначає, що планує завершити переговори ще за час свого президентства в ЄС, і ратифікувати угоду 18 травня в Мадриді та саміті ЄС-країни Латинської Америки та Карибів.

Угода про асоціацію з країнами Центральної Америки складатиметься з трьох частин: торгівля, політичний діалог та співпраця.

Як повідомляв УНІАН, переговори про угоди про асоціацію з 6-ма центральноамериканськими країнами розпочалися у червні 2007 року. 1-го липня 2009 року переговори були призупинені через політичну кризу в Гондурасі. В переговорах, крім Гондурасу, беруть також участь Коста-Ріка, Ель Сальвадор, Гватемала, Нікарагуа та Панам.