ЄС надаватиме макрофінансові кредити безробітним

Брюссель. 8 березня. УНІАН. Рада міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС схвалила Європейську схему макрофінансового кредитування.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Згідно з рішенням ЄС надасть протягом 4-х років 100 млн. євро для макрофінансового кредитування з метою надання можливості людям, що залишилися без роботи в результаті економічної кризи, розпочати свою справу. Для окремих осіб сума можливого кредиту в рамках затвердженої схеми не перевищуватиме 25 тис. євро. При цьому, ЄС сподівається, що запровадження цієї схеми дасть можливість залучити додатково понад 500 млн. євро кредитів на ці цілі від інших установ, зокрема, Європейського інвестиційного банку.

В рамках схеми будуть визначені банки та небанківські організації, до яких потенційні отримувачі макрофінансових кредитів зможуть звертатися із заявками.