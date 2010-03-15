Тарасюк занепокоєний позицією Януковича щодо НАТО

Київ. 15 березня. УНІАН. Представники українських політичних, громадських та експертних кіл, які займаються питаннями євроатлантичних інтеграційних процесів, занепокоєні позицією Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який заперечує вступ держави до НАТО як кінцеву мету розвитку співробітництва з цією військово-політичною організацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК сьогодні під час презентації позиційного документу щодо Нової стратегічної концепції НАТО, підготовленого провідними аналітичними установами та незалежними експертами України.

Народний депутат наголосив, що нова влада України ставить під сумнів один зі стратегічних зовнішньополітичних пріоритетів держави, який був незмінним з початку 90-х років: курс на членство в НАТО і Європейському Союзі.

“Більше того, новий глава держави ставить під сумнів прийнятий конституційною більшістю 19 червня 2003 року закон про основи національної безпеки. Це не може не тривожити усіх тих, хто багато років присвятив розвитку взаємин між Україною і Північноатлантичним альянсом, хто є переконаним євроатлантистом, хто вважає, що єдиний шлях забезпечення Україною своєї національної безпеки є не різного роду гарантії, навіть з боку ядерних держав, а лише зобов’язання, яке міститься у статті 5 Вашингтонського договору про колективну безпеку”, - заявив Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ під час візиту до Брюсселя заявив, що для України європейська інтеграція залишається ключовим пріоритетом зовнішньої політики.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна продовжить співпрацювати з НАТО, але без зміни свого статусу.