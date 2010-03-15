На трасі під Варшавою сталися масові ДТП
12:31, 15 березня 2010Новини ЄС
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Постраждали понад 50 автомобілів
Варшава. 15 березня. УНІАН. На одній із автомобільних трас поблизу столиці Польщі сьогодні вранці через негоду сталися дві великі аварії за участю більше 50 автомобілів.
За даними польських медіа, в одній із аварій пошкоджено 30 автомобілів та 23 - в другій.
На щастя, ніхто не загинув, лише кілька людей були доставлені до лікарні.
Через аварії на трасі до Варшави утворилися гігантські затори.
З учорашнього вечора у столичному регіоні та інших регіонах Польщі йдуть сильні снігопади, котрі різко погіршили ситуацію на дорогах.
За даними поліції, аварії за участю великої кількості автомобілів мали місце в інших місцях країни.
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