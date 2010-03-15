Росія не об`єднуватиме ”Південний потік” з ”Набукко”

Москва. 15 березня. УНІАН. Росія не збирається об`єднувати проекти будівництва газопроводів «Набукко» і «Південний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Москві повідомив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО, коментуючи пропозицію керівника італійської газової компанії Eni Паоло СКАРОНІ об`єднати ділянки перетину цих газопроводів.

Зокрема С.ШМАТКО сказав: «Ми не обговорюємо ці речі».

Як відомо, П.СКАРОНІ виступив з такою пропозицією 10 березня, зазначивши, що це допоможе скоротити оперативні витрати і збільшити коефіцієнт корисної дії газопроводу.

Керівник італійської компанії вважає, що Європа на фоні зростаючої потреби в газі повинна збільшити інвестиції в інфраструктуру, щоб сприяти поставкам газу з «нових джерел» - таких країн, як Туркменістан, Казахстан, а також з африканського континенту.

Довідка УНІАН. 13 липня в Анкарі представники Туреччини, Австрії, Угорщини, Болгарії і Румунії підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу ”Набукко”. Проект передбачає постачання природного газу з Каспійського басейну до Європи в обхід Росії.

Проект ”Набукко” оцінюється в 7,9 млрд. дол. і передбачає транспортування природного газу в європейські країни через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Він стане продовженням уже збудованого газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум і розрахований на щорічне транспортування 31 млрд. кубометрів газу. На початковій стадії трубопроводом планується перекачувати близько 15 млрд. кубометрів газу. На території Туреччини буде прокладено дві третини газопроводу - близько 2 тисяч кілометрів із 3,3 тисячі.

Розпочати будівництво газопроводу планується в 2010 році, транспортування газу по ньому - в 2014-му.

Проект ”Південний потік” створюється для диверсифікації постачань російського природного газу в Європу і знижень залежності постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема від України і Туреччини. Його реалізацію вестимуть російський держмонополіст ”Газпром” та італійський концерн ENI. Проект передбачає прокладання підводної частини газопроводу завдовжки 900 км від російської компресорної станції ”Берегова” в Краснодарському краї до болгарського побережжя. Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже через територію Болгарії і Греції і через Адріатичне море - в Італію. Маршрут другої гілки поки що не визначений. «Газпром» оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.

Газопровід ”Набукко” вважається конкурентом ”Південного потоку”.