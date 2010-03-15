Ні Польща, ні Росія не можуть вказувати Україні, кого вважати героєм

Івано-Франківськ. 15 березня. УНІАН. Польща і Росія не мають права вказувати, хто в Україні є національним героєм, йдеться у зверненні Івано-Франківської обласної ради до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо неприпустимості скасування указів його попередника Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звань Героя України головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу та провіднику ОУН Степану Бандері.

Як передає кореспондент УНІАН, в ухваленому сьогодні на сесії облради зверненні до В.ЯНУКОВИЧА йдеться: «Івано-Франківська обласна рада стурбована дискусіями навколо указів Президента України В.ЮЩЕНКА про присвоєння звань Героя України Р.Шухевичу та С.Бандері, що набули міжнародного масштабу. З тривогою сприймаємо Вашу заяву на зустрічі з керівництвом Російської Федерації про наміри відмінити згадані укази саме до 9 травня 2010 року, коли буде відзначатися 65-та річниця перемоги над гітлерівським нацизмом у Другій світовій війні».

Депутати зазначають: «Ані Варшава, ані Москва не мають права вказувати, хто в Україні є національним героєм. Це виняткове право українців».

Як ідеться у зверненні, «У свій час за власну незалежність боролися всі народи. До прикладу, Польща не питала чиєїсь думки, героїзуючи Армію Крайову. Слід також згадати висловлювання Шарля де Голя стосовно Української повстанської армії: «Якби у мене була така армія як УПА, то німецький чобіт не топтав би Францію».

Депутати Івано-Франківської облради наголошують, що не сприймають також те, що «з боку держав, які протягом певного історичного періоду окуповували українські землі, здійснюється намагання втрутитися у внутрішні справи суверенної Української держави».