В Європі пройшла операція проти російської мафії

Київ. 15 березня. УНІАН. Щонайменше, 69 чоловік були затримані у декількох країнах Європи в рамках міжнародної операції, організованої проти російської мафії. Про це повідомляє AFP з посиланням на дані іспанської поліції.

Іспанці виступили ініціаторами операції, і заарештували у себе в країні 24 особи, передає Лента.ру. Арешти проводилися в Барселоні, Валенсії і Гвадалахарі. Після цього операція продовжилася в Австрії, Німеччині, Італії і Швейцарії. Станом на понеділок, 15 березня, операція ще триває, заявили в поліції.

За даними El Pais, серед затриманих - громадяни Росії, Грузії і Вірменії. Джерела газети уточнили, що у злочинну організацію з декількох європейських країн стікалися гроші, які були одержані у результаті крадіжок і вимагання. Ці гроші вкладалися в бізнес в Іспанії. Затриманих підозрюють у відмиванні грошей і створенні злочинного угруповання, а також у незаконному обороті наркотиків, контрабанді зброї, корупції, побитті і вбивствах на замовлення.

Розслідування діяльності мафіозної структури тривало декілька місяців. Завдяки прослуховуванню телефонних розмов, іспанські поліцейські дізналися, що деякі члени організації очікували на звільнення Захара КАЛАШОВА - уродженця Тбілісі, якого в Іспанії збираються судити як одного з ватажків російської мафії. На початку березня З.КАЛАШОВА, відомого також на прізвисько ШАКРО-молодий, звільнили під заставу в 300 тисяч євро.