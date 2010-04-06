За місяць 4 радари в Валонії зареєстрували понад 6 тис. порушень
14:09, 06 квітня 2010Новини ЄС
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Рекорд швидкості - 239 км за годину
Брюссель. 6 квітня. УНІАН. 4 нових радари на автошляхах бельгійської Валлонії лише за місяць зареєстрували 6042 випадків перевищення швидкості.
Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga.
За інформацією агентства, саме стільки разів радари спрацювали в період з 1 по 31 березня цього року.
Радари не приховані, а навпаки, перед місцями їх розташування розміщені спеціальні знаки, попереджаючи про радари.
Агентство також повідомляє, що рекорд швидкості, зареєстрований одним з радарів, становив 239 кілометрів на годину при максимально дозволеній в Бельгії швидкості в 120 км. за годину на автотрасах.
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