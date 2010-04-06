За місяць 4 радари в Валонії зареєстрували понад 6 тис. порушень

Брюссель. 6 квітня. УНІАН. 4 нових радари на автошляхах бельгійської Валлонії лише за місяць зареєстрували 6042 випадків перевищення швидкості.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga.

За інформацією агентства, саме стільки разів радари спрацювали в період з 1 по 31 березня цього року.

Радари не приховані, а навпаки, перед місцями їх розташування розміщені спеціальні знаки, попереджаючи про радари.

Агентство також повідомляє, що рекорд швидкості, зареєстрований одним з радарів, становив 239 кілометрів на годину при максимально дозволеній в Бельгії швидкості в 120 км. за годину на автотрасах.