У Києві розпочався фестиваль польського кіно

Київ. 16 квітня. УНІАН. 15 квітня у столичному кінотеатрі «Київ» розпочався Фестиваль польського кіно в Україні.

Подія організована Українською кінофундацією спільно з Польським інститутом кіномистецтва, Поморською кінофундацією та за підтримки Фонду «Україна 3000», повідомили УНІАН у Фонді «Україна 3000».

Цьогорічний фестиваль присвячено пам’яті членів польської урядової делегації, які загинули 10 квітня в авіакатастрофі під Смоленськом.

Фестиваль відкрився показом стрічки «Менше зло» Януша МОРГЕНШТЕРНА. Фільм глядачам представили сам Я.МОРГЕНШТЕРН та продюсер картини Влодзімєж НІДЕРХАУЗ. Після завершення перегляду автори фільму поспілкувалися з глядачами.

Українська кінофундація та Польський інститут кіномистецтва розпочали проект «обмінних» фестивалів польського та українського кіно у 2008 році. Навесні 2008 року пройшов перший Фестиваль польського кіно в Україні, у рамках якого відбулася прем’єра фільму Анджея ВАЙДИ «Катинь». Відтоді навесні партнери демонструють українським глядачам новинки польського кінематографа, а восени польські любителі кіно мають можливість ознайомитися з українськими стрічками.

Цього року Фестиваль польського кіно проходить у трьох містах України – Києві, Вінниці і Донецьку.

У столиці фестивальні покази відбудуться 15-21 квітня у кінотеатрі «Київ», у Вінниці – 17-22 квітня у кінотеатрі «Родина», у Донецьку – 22-27 квітня у кіно-культурному центрі «КіноКульт».

До програми Фестивалю польського кіно в Україні увійшли шість фільмів – «Менше зло» Я.МОРГЕНШТЕРНА, «Генерал Ніл» Ришарда БУГАЙСЬКОГО, «ЕнЕн» Фелікса ФАЛЬКА, «Шопінг-дівчата» Катажини РОСЬЛАНЄЦ, «Скільки важить троянський кінь?» Юліуша МАХУЛЬСЬКОГО та «Ніколи не говори ніколи» Войцеха ПАЦИНИ.