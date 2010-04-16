Україна і Словаччина проведуть засідання комісії економічного співробітництва

Київ. 16 квітня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ та міністр закордонних справ Словацької Республіки Мирослав ЛАЙЧАК домовились цього року провести засідання міжурядової комісії з економічного та промислового співробітництва.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Ми готові провести засідання цієї комісії на серйозному рівні, щоб не тільки проаналізувати ситуацію з товарообігом, але і дати новий імпульс нашим відносинам», - повідомив М.АЗАРОВ. При цьому він висловив побажання, щоб товарообіг між Україною та Словаччиною збільшувався.

У свою чергу міністр закордонних справ Словацької Республіки М.ЛАЙЧАК висловив глибоке задоволення тим, що після спілкування з українським керівництвом відчув надійність і реалістичність нової влади, побачив енергійний фаховий підхід до вирішення проблем. «Саме такої відвертості і конкретності чекали в Європі, втомленій українськими проблемами», - підкреслив він.

М.ЛАЙЧАК повідомив, що цього року планується візит Президента Словаччини до України. Він висловив готовність Словаччини поглиблювати співпрацю з Україною в економічній та енергетичній сферах. Зокрема, М.ЛАЙЧАК підтримує прагнення України в підписанні з Європейським Союзом угод про асоціацію та зону вільної торгівлі.