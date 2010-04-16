У Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, обговорять реформування спільної політики в сфері рибальства. Єврокомісія розпочала публічні обговорення реформ політики в області рибальства у квітні 2009 року. Зараз тривають консультації, за підсумками яких Єврокомісія підготує пакет пропозицій для Ради ЄС та Європарламенту. Спільна політика в області рибальства була розроблена в 1983 році, і з того часу переглядається раз на 10 років.

Дата події: 19 квітня 2010 року. Час початку: 10:30.