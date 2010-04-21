У Польщі відновлення авіасполучення

Варшава. 21 квітня. УНІАН. У Польщі відновлено авіасполучення.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні повідомило Польське агентство цивільної авіації (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - PAŻP).

Водночас агентство застерігає, що ситуація може змінитися.

”PAŻP рекомендує бути особливо обережними під час виконання рейсів. Просимо ознайомлюватися із актуальними навігаційними попередженнями та упевнитись перед виконанням рейсу в тому, що він може бути безпечним”, - зазначається у повідомленні.

Авіасполучення дозволено від сьогодні з 7 години ранку за польським часом (8.00 за київським).

Як повідомляв УНІАН, учора, 20 квітня, PAŻP закрила авіасполучення після часткового відновлення на кілька годин у понеділок.

У країні були заборонені посадки та відправлення літаків з усіх аеропортів. Над країною могли літати лише транзитні літаки на висоті вище 6,1 км.

Польське агентство цивільної авіації закрило авіапростір 16 квітня, коли над територію країни з’явилась хмара вулканічного попелу після виверження вулкану в Ісландії 14 квітня.