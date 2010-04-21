Сьогодні в Європі очікують 15 тис. авіарейсів з 28-ми

Брюссель. 21 квітня. УНІАН. Євроконтроль очікує, що сьогодні в Європі буде здійснено близько 15 тис. авіарейсів зі звичайних 28 тис.

Як повідомляє AFP, про це повідомила сьогодні речник Євроконтролю Кайла ЕВАНС.

За її словами, повітряний рух поступово відновлюється в Європі, хоча окремі обмеження зберігаються сьогодні зранку, зокрема, у Великобританії, Ірландії, Франції, в окремих секторах центральної Європи та країнах Балтії.

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.

Авіаційний рух почав відновлюватися в Європі 20 квітня.

З 20 квітня почали поступово відкриватися аеропорти Бельгії, Франції, Італії, Норвегії, Швейцарії, Латвії. Сьогодні вночі запрацював британський аеропорт “Хітроу”.