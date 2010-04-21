Франція може надати Греції кредит в 3,9 млрд. євро

Брюссель. 21 квітня. УНІАН. Франція готова позичити Греції 3,9 млрд. євро.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія французької газети Le Figaro з посиланням на проект закону, представленого сьогодні у французькому уряді.

Згідно з проектом, кредит може бути наданий на три роки під 5% річних.

“Підтримуючи Грецію, ми забезпечуємо стабільність євро”, - заявила з цього приводу міністр економіки Франції Крістін ЛАГАРД.

Французькі урядовці зазначають, що хоча відсоток на кредит Греції нижчий, ніж відсотки, що пропонуються ринком, водночас, він вищий, ніж відсоток, за яким отримують кредити інші країні зони євро.

“Допомогою Греції ми не послабляємо Францію”, - зазначила міністр економіки.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня країни-члени зони євро схвалили заяву на підтримку Греції, в якій заявили, зокрема, про готовність надати Греції до 30 млрд. євро у вигляді двосторонніх кредитів протягом цього року.

Заявою також передбачалася можливість створення програми допомоги, розрахованої на 3 роки.

26 березня лідери країн-членів зони євро домовилися сформувати пакет допомоги Греції спільно з МВФ для підтримки стабільності євро.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.