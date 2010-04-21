Парламент Криму просить Януковича не дозволяти навчання ”Сі Бриз”

Сімферополь. 21 квітня. УНІАН. Верховна Рада Криму звернулася до Верховної Ради України і Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням не допустити проведення на території автономії військових маневрів «Сі Бриз - 2010» за участю контингенту країн - членів НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення на засіданні кримського парламенту підтримали 76 з 86 депутатів, присутніх у сесійному залі. Загалом у Верховній Раді Криму 100 парламентаріїв.

«Крим є всеукраїнською здравницею, яку щорічно відвідують мільйони туристів. Проведення військових навчань у розпал курортного сезону неминуче позначиться на заповнюваності кримських здравниць і завдасть суттєвого економічного збитку», - йдеться в заяві.

Кримські депутати просять В.ЯНУКОВИЧА заветувати закон, що дозволяє навчання «Сі Бриз» у Криму, у разі його прийняття Верховною Радою України.