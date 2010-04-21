Угода з РФ про флот не суперечить Конституції України

Київ. 21 квітня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України заявляє, що підписана угода між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України не суперечить Конституції України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

“МЗС України, не вдаючись до політичної оцінки даних угод, звертає увагу української громадськості на те, що, по-перше, дана угода між Україною та РФ з питань перебування ЧФ РФ на території України була підписана Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у повній відповідності з діючою Конституцією України і законами України та виключно в межах повноважень глави держави”, - зазначили МЗС. у

У повідомленні наголошено, що ця угода набуде чинності лише після її ратифікації Верховною Радою України.

Департамент інформаційної політики МЗС також звертає увагу на некоректність заяв про те, що діюча Конституція України передбачає 2017 рік як граничну дату базування Чорноморського флоту РФ на території України.

У МЗС відзначають, що жодною статтею Основного Закону України Чорноморський флот РФ взагалі не згадується, а ст. 14 Перехідних положень Конституції передбачає можливість тимчасового перебування військових формувань іноземних держав на території України відповідно до міждержавних угод, ратифікованих Верховною Радою.

“Відтак, МЗС вважає недоречними заяви щодо невідповідності рішення про пролонгацію перебування ЧФ РФ на території України Конституції України”, - зауважили у департаменті.

Як повідомляв УНІАН, новою угодою між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України передбачено базування російської військової бази у Севастополі до 2042 року. Угоду підписали сьогодні у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Зокрема, як ідеться у документі, строк перебування ЧФ Росії в Україні подовжено на 25 років, починаючи з 2017 року. Якщо ця угода набуде чинності після її ратифікації Верховною Радою України та Державною думою Росії, Чорноморський флот Росії базуватиметься в Україні до 2042 року.

Також документом передбачено продовження його дії ще на п’ять років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.