В Україні пройде фестваль європейського кіно

Київ. 2 червня. УНІАН. В Україні в червні пройде другий Фестиваль європейського кіно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

За його словами, в Києві фестиваль проходитиме з 10 по 16 червня в кінотеатрах «Київ», «Кінопанорама». У Львові Фестиваль європейського кіно в Україні пройде з 17 по 23 червня в «Палаці мистецтв» на вул. Коперника,17, і в кінотеатрі «Кінопалац».

Фестиваль європейського кіно в Україні проходить у рамках Днів Європи в Україні.

П.ТЕЙШЕЙРА зазначив, що цього року у фестивалі візьмуть участь фільми з 22 країн Європейського Союзу, зокрема Болгарії, Чехії, Данії, Німеччини, Франції, Італії, Португалії, Фінляндії.

Також свій фільм на фестиваль представить Україна.

Відкриє фестиваль 10 червня іспанський фільм «Каміно».

Всі фільми демонструватимуться з англійськими і українськими субтитрами.

«За допомогою таких фестивалів ми даємо один дуже важливий сигнал про те, що Європейський Союз дуже різноманітний, і саме в цій різноманітності полягає багатство Європейського Союзу», - сказав П.ТЕЙШЕЙРА.

Він також додав, що в рамках фестивалю будуть показані фільми, які не демонструються в комерційному прокаті.