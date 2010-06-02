Керівники митниць України та Польщі обговорили співпрацю

Київ. 2 червня. УНІАН. Голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК та заступник міністра фінансів – генеральний директор митної служби Республіки Польща Яцек КАПІЦА обговорили актуальні питання митного співробітництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, зокрема, під час зустрічі, що відбулася в міжнародному пункті пропуску «Ягодин - Дорохуськ», йшлося про підготовку до чемпіонату Європи з футболу 2012 року й аналізу функціонування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Учасники зустрічі дали позитивну оцінку ходу підготовки до проведення Євро-2012 і роботі пунктів пропуску на спільному кордоні. При цьому вони погодилися з необхідністю вживати подальших заходів для уніфікації режиму роботи змін контролюючих органів та порядку ведення статистичного обліку транспортних засобів, що прямують через пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Крім цього, українська і польська делегації домовилися забезпечувати ритмічність пропуску вантажних транспортних засобів та мінімізувати кількість транспортних засобів, які перетинають українсько-польський кордон без митного забезпечення країни відправника.

Сторони також ухвалили рішення погодити у другому півріччі 2010 року остаточний проект Інструкції про порядок переміщення особистих речей, товарів та транспортних засобів громадянами в режимі тимчасового ввезення/вивезення.

Також з урахуванням існуючих законодавчих обмежень і особливостей інфраструктури пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, учасники зустрічі дійшли висновку про необхідність подальшого детального опрацювання питань, пов`язаних з можливістю практичного запровадження проекту «зелений коридор».

Митні адміністрації України та Республіки Польща домовилися з 20 липня поточного року почати в пункті пропуску «Рава-Руська-Хребенне» експеримент з обміну інформацією з використанням елементів системи контролю руху вантажних транспортних засобів (TCS).

Відзначивши доцільність використання Системи попереднього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-польському кордоні, сторони підписали спільну Декларацію, яка передбачає реалізацію положень згаданої Системи з 15 червня 2010 року.