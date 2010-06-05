У Польщі розпочалася передбвиборча агітація кандидатів в Президенти

Київ. 5 червня. УНІАН. У Польщі сьогодні розпочинається передвиборна агітація кандидатів на пост президента.

За добу до виборів, які пройдуть 20 червня, наступить «день тиші», повідомляє радіо «Свобода».

На посаду президента претендують десять кандидатів.

Передбачається, що основна боротьба розгорнеться між представником правлячої партії ”Громадянська платформа” Броніславом КОМОРОВСЬКИМ і кандидатом від партії ”Закон і справедливість” Ярославом КАЧИНСЬКИМ.

Президент Польщі Лех Качинський і ще 95 високопоставлених поляків загинули в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня.