Адміністративна реформа в Україні є пріоритетом для ЄС

Київ. 5 червня. УНІАН. Адміністративна реформа України є дуже серйозним пріоритетом для Європейського Союзу, заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 21 (801), 5 - 11 червня) директор відділу міжнародної технічної допомоги ЄС Маркус КОРНАРО.

За його словами, ніякі реформи неможливі без адміністративної реформи.

«Треба займатися не тільки так званими вертикальними реформами, які стосуються окремих сфер і виглядають досить ефектно в презентаційному пакеті, а й трудомісткими горизонтальними реформами, що охоплюють усі сфери і забезпечують ефективність будь-яких перетворень», - сказав М.КОРНАРО.

За його словами, європейська влада серйозно просунулася в переговорах з урядом України про підготовку адміністративної реформи в 2011 році. Він також додав, що Євросоюз має намір посилити вимоги наступного року.

«У наших програмах на 2011 рік ми повинні посилити ці вимоги, а також чітко показати зв`язок між рештою всіх реформ і реформи державного управління як основи цих реформ, - зазначив М.КОРНАРО. - І Євросоюз має набагато сильніше політично заявляти про ці питання. В той же час варто сказати, що адмінреформа - це ключова складова реформи управління державними фінансами. І ми в усіх документах зобов`язані провести цей зв`язок дуже чітко».

При цьому він додав, що ЄС не бачить небезпеки в тому, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не включив у пакет першочергових реформ адміністративну.

«Я думаю, що в уряду і Президента є така сама проблема, як і в нас. У вертикальних питаннях і сферах легше позначити проблеми і легше підходити до їх реформування. З горизонтальними - складніше. В той же час не можна їх переплутувати і говорити про одне і про друге одночасно. Можливо, тому й узято якусь паузу», - вважає М.КОРНАРО.