Диспетчер Смоленського аеродрому надав літаку Качинського неправильні дані?

Варшава. 7 червня. УНІАН. Диспетчер військового аеродрому у Смоленську міг надати екіпажу літака Президента Польщі Леха Качинського неправильні дані про його курс.

Про це пише сьогодні польська DziennikGazetaPrawna з посиланням на дані польської військової комісії та представників прокуратури, які розслідують причини авіакатастрофи 10 квітня.

Газета відзначає, що за 25 секунд до катастрофи диспетчер підтвердив екіпажу, що вони знаходяться на правильній траєкторії для посадки літака, в той час як насправді літак знаходився нижче курсу.

На думку польських експертів, диспетчер міг надати помилкову інформацію через неправильні дані радіорадара, встановленого на аеродромі.

„Розрахунки свідчать, що Ту-154 був відхилений (від курсу) так сильно, що правильно діючий радар повинен був це зафіксувати”, - пише газета.

За даними видання, польська сторона планує звернутися до росіян із проханням надати дані про роботу цього радару.

Газета також відзначила, що у випадку правильної команди за 2 кілометри до аеродрому, екіпаж мав всі шанси уникнути катастрофи.

Як повідомлялося, згідно зі стенограмою розмов у кабіні пілотів літака Л.Качинського, диспетчер постійно підтверджував екіпажу правильність обраної траєкторії для посадки.

Останнє його підтвердження правильності курсу зареєстроване однією із ”чорних скриньок”, коли літак зійшов нижче 150 метрів за близько 25 секунд до авіакатастрофи.

Команда ”горизонт 101” від диспетчера, яка мала б означати необхідність збільшити висоту, зареєстрована за 13 секунд до падіння, коли літак був на висоті між 50 та 40 метрами.

Водночас команда ”відхід на друге коло” (яку диспетчер мав би дати після перетинання літаком висоти прийняття рішення 100 метрів - УНІАН) прозвучала за дві-три секунди до катастрофи, коли літак був нижче 20 метрів та вже зачепив крилом дерева.