ЄС зменшив антидемпінгове мито на прасувальні дошки з України

Брюссель. 29 червня. УНІАН. Рада міністрів ЄС знизила антидемпінгове мито на прасувальні дошки з України до 7%.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було сьогодні формально затверджено на засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства у Люксембурзі.

У пояснювальній записці до рішення, текст якої має УНІАН, нагадується, що вперше антидемпінгове мито було запроваджено на прасувальні дошки походженням з України в 2007 році на рівні 9,9%.

У серпні 2008 року Єврокомісія отримала запит на перегляд справи від українського виробника прасувальних дошок Eurogold Industries Ltd.

Компанія, зокрема, просила переглянути антидемпінгове мито і скасувати його, вважаючи, що підстави, які існували для запровадження мита раніше, зникли.

В ході розслідування, протягом якого було вивчено період з 1 січня по 31 грудня 2008 року Єврокомісія дійшла висновку про необхідність збереження антидемпінгового мита. Разом з тим, ставку мита було запропоновано зменшити з 9,9% до 7%.