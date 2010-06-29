Лавринович очікує коментарів Венеціанської комісії на закон про суд

Київ. 29 червня. УНІАН. Венеціанська комісія сподівається, що протягом поточного тижня надішле Україні попередні коментарі експертів комісії на законопроект по судовій реформі, який пройшов у Верховній Раді перше читання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, за словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, відповідний лист від Венеціанської комісії надійшов на адресу Мін’юсту.

У своєму листі Венеціанська комісія зазначає, що експертний висновок щодо законопроекту по судовій реформі, який був внесений в український парламент за ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, планується розглянути на жовтневій сесії Венеціанської комісії. Разом з тим, комісія готова раніше, до жовтневої сесії, надати проект такого висновку Україні, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект закону «Про судоустрій і статус суддів».

Даний законопроект був зареєстрований у парламенті 31 травня 2010 року.

За словами Президента В.ЯНУКОВИЧА, ухвалення та реалізація положень проекту нового закону про судоустрій і статус суддів стане основою подальшого проведення реформи судочинства.

У БЮТ заявили, що законопроект багато в чому суперечить положенням Конституції.

24 червня О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що до Венеціанської комісії для оцінки надіслано текст законопроекту «Про судоустрій і статус суддів».