Білорусь нарощує імпорт нафти з Венесуели через Україну

Київ. 29 червня. УНІАН. Республіка Білорусь нарощує імпорт венесуельської нафти транзитом через Україну. Черговий танкер з венесуельською легкою нафтою Santa Barbara дедвейтом 80 тис. тонн у понеділок, 28 червня, встав під розвантаження в порту Одеса для подальшого постачання нафти в Білорусь залізницею, передає Reuters.

Постачання нафти Santa Barbara в Білорусь продовжаться в липні: наступного місяця очікується прибуття ще трьох танкерів з венесуельською нафтою сукупним обсягом близько 240 тис. тонн. При цьому можливості порту Одеса щодо прийому нафти з моря для перевалювання на залізницю обмежені.

Нагадаємо, це вже третій 80-тисячний танкер з венесуельською сировиною, що направляється на НПЗ Білорусі. Перший аналогічний вантаж прибув до Одеси наприкінці квітня, другий – 23 червня.

Білорусь, яка не має виходу до моря, домовилася про постачання нафти з Венесуелою, куди тільки авіапереліт займає близько доби, після рішення Росії підвищити експортні мита на сировину.

У середині березня президент Венесуели Уго ЧАВЕС оголосив, що його країна постачатиме Білорусі 80 тис. барелей нафти за добу (близько 11 тис. тонн), починаючи з травня.

На початку 2010 року спір Білорусі і Росії закінчився підписанням угоди, згідно з якою РФ пообіцяла постачити на білоруські НПЗ 6,3 млн. тонн нафти без експортного мита, встановивши 100-процентний тариф на постачання ще 15 млн. тонн.

Міжнародний валютний фонд оцінив потенційні втрати Білорусі від запровадження Росією експортних мит у 2 млрд. дол.