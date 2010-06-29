Рада ЄС підтримала надання фінансової допомоги Україні
Гроші дадуть лише після відновлення співпраці з МВФ
Брюссель. 29 червня. УНІАН. Рада міністрів ЄС схвалила надання Україні макрофінансової допомоги.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було сьогодні формально затверджене на засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС у Люксембурзі.
Як повідомляв УНІАН, 18 травня Європарламент підтримав надання Україні макрофінансової допомоги в 500 млн. євро.
Гроші планується надати у вигляді кредиту, який має бути повернутий протягом 15 років.
При цьому, нинішня допомога має доповнити допомогу Україні від Міжнародного валютного фонду, а також схвалену в 2002 році, але не витрачену допомогу ЄС в 110 млн. євро.
Використання допомоги має контролюватися Єврокомісією.
Єврокомісія запропонувала надати Україні макрофінансову допомогу наприкінці 2009 року.
Допомога може бути надана Україні тільки після відновлення співпраці з МВФ.