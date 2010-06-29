В Угорщині новий Президент

Ним обрано 68-річного Пал Шмітта

Київ. 29 червня. УНІАН. В Угорщині депутати парламенту обрали нового президента країни - ним став Пал ШМІТТ. Новий глава держави змінить на вищому посту Ласло ШОЙОМА, чий п`ятирічний мандат закінчується у серпні, повідомляє радіо «Свобода». Кандидатура 68-річного П.ШМІТТА була запропонована правоцентристською партією ФІДЕС. За нового Президента Угорщини проголосували більше двох третин депутатів. Іншим претендентом був Андраш БАЛОГ, висунутий опозиційною Соціалістичною партією. Він набрав лише 59 голосів.

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