В ЄС створять стандарти для зарядних пристроїв електромобілів

Брюссель. 29 червня. УНІАН. В ЄС розроблять єдині стандарти для зарядних пристроїв електромобілів.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, сьогодні віце-президент Комісії, відповідальний за питання промисловості та підприємництва, Антоніо ТАЙАНІ вручив відповідний мандат двом організаціям зі стандартизації в Європі - CEN-CENELEC та ETSI.

Нові стандарти мають забезпечити, щоб всі типи електромобілів могли заряджатися безпечно, а їх зарядні пристрої були однаковими для всієї Європи. Передбачається, що стандарти будуть розроблені до середини 2011-го року.

“Електромобілі більше не абстрактні концепції, найближчому майбутньому вони будуть на дорогах. Прокладаючи шлях до їх комерційного успіху ми не можемо дозволити собі мати несхожі системи, що приведуть до фрагментації Європейського ринку”, - цитує прес-служба заяву А.ТАЙАНІ.