Президент ЄП закликає Росію розслідувати вбивство Естемірової

Брюссель. 15 липня. УНІАН. В річницю вбивства російської правозахисниці Наталі Естемірової Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК закликав владу Росії провести розслідування цього злочину.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я знову закликаю владу Росії на всіх належних рівнях провести детальне, справедливе та заслуговуючи на довіру розслідування з тим, щоб привести до відповідальності тих, хто брав участь і є відповідальним за вбивство Н.Естемірової”, - зазначається у заяві.

Президент Європарламенту нагадав, що Н.Естемірова, як учасниця правозахисної організації “Меморіал” була віддана своїм зусилля задля розкриття порушень проти прав людини в її рідній Чечні і заплатила максимальну ціну за це.

Є.БУЗЕК також зазначив, що Європарламент уважно стежить за ситуацією, очікуючи на остаточні та публічні результати розслідування.

“Ми залишаємося стурбованими безкарністю та відсутністю судових рішень, коли йдеться про серйозні порушення прав людини в Росії, включаючи вбивства інших правозахисників в останні роки”, - наголосив Президент Європарламенту.

Він зазначив, що ситуація на Північному Кавказі залишається вразливою і, не в останню чергу, для правозахисників.

Як повідомляв УНІАН, Н.Естемірова була викрадена біля свого будинку 15 липня 2009 року. В той же день ввечері було знайдено її труп з кульовими пораненнями в голову та груди.