ЄС та Грузія розпочинають переговори про асоціацію

Брюссель. 15 липня. УНІАН. Сьогодні ЄС та Грузія розпочнуть переговори про угоду про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні прес-служби Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії Кетрін ЕШТОН.

“Грузія може залишатися впевненою, що ЄС продовжить надавати підтримку в просуванні демократії, верховенства права та гарного управління, зокрема, в рамках Європейської політики сусідства та Східного партнерства”, - цитується у повідомленні К.ЕШТОН.

“Ми зберігаємо нашу тверду підтримку територіальній цілісності Грузії і вітаємо її зобов’язання розв’язати конфлікти виключно мирними засобами та дипломатичними зусиллями”, - додала шеф європейської дипломатії.

Згідно з повідомленням, офіційний початок переговорів про угоду про асоціацію відбудеться сьогодні у грузинському Батумі.

Крім того, 16 липня К.ЕШТОН планує відвідати моніторингову місію ЄС, яка працює в Грузії після російсько-грузинської війни 2008-го року.

Головна мета угоди про асоціацію – досягти більш тісної політичної асоціації та економічної інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, ЄС вже веде переговори про угоди про асоціацію з Україною та Молдовою. 16 липня планується розпочати такі переговори з Азербайджаном, 19 липня – з Вірменією.