У червні реєстрація нових автомобілів в Європі зменшилася на 6,2%

Брюссель. 15 липня. УНІАН. Продажі нових автомобілів в Європі у червні 2010 року зменшилися на 6,2% порівняно з червнем 2009 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі дані оприлюднила Європейська асоціація виробників автомобілів.

В абсолютних цифрах реєстрація нових автомобілів в 25 країнах-членах ЄС (за виключенням Мальти та Кіпру) та в трьох країнах Організації вільної торгівлі (Ісландії, Норвегії та Швейцарії) становила у червні 1383,445 тис.

В Західній Європі у червні 2010 року було зареєстровано 1 306 848 нових автомобілів, або на 6,4% менше, ніж у червні 2009 року.

Червень став другим поспіль місяць, коли в Європі спостерігається зменшення реєстрації нових автомобілів порівняно з відповідними місяцями минулого року.

У червні серед найбільших ринків Європи зменшення спостерігалося в Німеччині (-32,3%), Італії (-19,1%) та Франції (-1,3%). Зростання зафіксовано у Великобританії (10,8%) та Іспанії (39,5%).

Найбільше зменшення продажів у червні 2010 року порівняно з червнем 2009 року зафіксовано в Словаччині (-40,6%), а найбільше зростання – в Ірландії (75,8%).