Франція уважно спостерігає за Україною

Севастополь. 15 липня. УНІАН. Франція дуже уважно спостерігає за тим, як поводиться Україна, задекларувавши себе позаблоковою державою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол Франції в Україні Жак ФОР учора ввечері на прес-конференції в Севастополі на борту фрегата ВМС Франції «Жан де Вьєнн» (УНІАН: корабель перебуває з неофіційним візитом у порту Севастополя).

Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна стати, приміром, через 20 років повноправним членом Європейського Союзу, оминаючи НАТО, якщо вона оголосила себе позаблоковою країною, французький дипломат сказав: «Україна недавно задекларувала себе як позаблокова держава. Водночас, Україна веде переговори з ЄС (робота з підписання Угоди про асоціацію).

Посол підкреслив, що «вибір як внутрішній, так і зовнішній - це суто суверенна справа українських громадян. Це вибір, який дружні Україні країни, такі як Франція, поважають».

Як додав Ж.ФОР, «якщо через 20 років населення України зробить свій вибір, то ми з повагою поставимося до нього».

За словами посла, «Франція дуже уважно спостерігає за тим, як поводиться Україна, задекларувавши себе позаблоковою державою».