Єврокомісія та BAT домовились боротися з контрафактними сигаретами

Брюссель. 15 липня. УНІАН. Єврокомісія та British American Tobacco (BAT) домовились боротися з контрафактними сигаретами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань оподаткування, митного союзу, аудиту та боротьби з шахрайствами Альгірдас ШЕМЕТА.

“Нелегальна торгівля сигаретами приводить до мільярдів євро втрат держав-членів ЄС у вигляді податків”, - заявив комісар.

Він зазначив, що на сьогодні до багаторічної угоди з BAT приєдналися 24 з 27-ми країн-членів ЄС. За словами комісара, поки до угоди не приєдналися лише Польща, Швеція а Іспанія, але це пов’язано лише з внутрішніми процедурами у цих країнах-членах.

Підписана угода передбачає, що протягом найближчих 20 років BAT надасть Єврокомісії та країнам-членам 200 млн. дол. (134 млн. євро) на заходи боротьби з потраплянням контрафактних сигарет до ЄС та нелегальної торгівлі тютюновими виробами.

У свою чергу директор BAT по Західній Європі Джек БОУЛІС заявив, що вважає нинішнє підписання угоди дуже важливим кроком вперед у боротьбі з нелегальним продажем тютюнових виробів у Європі.

“Це коштує урядам Європи і бізнесу десятки мільярдів євро щорічно... 75 млрд. сигарет незаконно продаються в Європі щороку, що становить 13% усіх сигарет, що продаються тут”, - сказав представник BAT.

Говорячи про шляхи постачання контрафактних сигарет комісар ЄС А.ШЕМЕТА зазначив, що переважна більшість такої продукції потрапляє до Європи з країн сусідів Росії, України, Молдови, Білорусі, а також з Китаю.