Польща запровадила веб-сервіс про черги на східному кордоні

Варшава. 5 серпня. УНІАН. Польські власті створити інтернет-сервіс www.granica.gov.pl, завдяки якому можна перевірити час очікування на перетин кордону з Україною, Білоруссю та Росією.

Як повідомили УНІАН в Міністерстві фінансів Польщі, якому підпорядкована Митна служба, сервіс почав діяти з середини липня.

Зокрема, на сайті вказано, скільки годин треба чекати, аби переїхати кордон в пунктах пропуску на польсько-українському, польсько-російському та польсько-білоруському кордоні.

Наприклад, перед тим, як їхати до Польщі, на сторінці http://granica.gov.pl/index_czasy.php?p=u&c=t українці можуть перевірити через Інтернет, де найменша черга, та поїхати саме на той пункт пропуску. Особливо зручно для тих, хто їде з прикордонних областей.

На веб-сайті можна перевірити інформацію як для вантажних, так і для приватних автомобілів.

У міністерстві відзначили, що найближчим часом в інтернент-сервісі з’явиться додаткова інформація, необхідна для тих, хто перетинає східний кордон Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у першій половині 2010 року пасажирський рух на польсько-українському кордоні зріс на 8% - до 5,9 млн. перетинів, а автомобільний на 6,5% - до 2,3 млн. перетинів.