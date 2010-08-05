Другу нитку ”Північного потоку” виведено на берег

Москва. 5 серпня. УНІАН. Другу лінію «Північного потоку» виведено на берег у бухті Портова (Ленінградська область, Росія).

Про це УНІАН повідомили в уряді Ленінградської області.

«Виведення нитки газопроводу на берег здійснює трубоукладальне судно Castoro Sei (Касторо-6), що встало на якорі приблизно у кілометрі від берегової лінії. Першу нитку було протягнуто на берег тиждень тому – 28 липня. Паралельно продовжується будівництво берегової ділянки газопроводу протяжністю 1,5 км і наземних споруд», - йдеться у повідомленні.

Нитка газопроводу укладається у траншею, яку пізніше буде засипано до первинного рівня морського дна. Це захистить газопровід «Північний потік» від будь-яких зовнішніх дій, включаючи лід, течії і хвилі. Щоб захистити траншею і обмежити розсіювання осадових порід, у місці виходу газопроводу на берег у зоні прибою було споруджено тимчасову дамбу з обох боків від траси.

Технічний директор компанії «Nord Stream» Сергій СЕРДЮКОВ відзначив, що таку операцію в Росії проведено вперше з трубами такого великого діаметру, ваги і довжини.

У повідомленні зазначається, що будівництво ведеться точно за графіком. Другу нитку газопроводу у бухті Портова вивели на берег навіть з випередженням плану - на 4,5 години раніше.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня перша нитка газопроводу «Північний потік» досягла європейського материка і вийшла на сушу в Лубміні (Німеччина).

Бухта Портова поблизу Виборга є стартовою точкою газопроводу «Північний потік» через Балтійське море. У цій точці його буде сполучено з сухопутним газопроводом «Грязовець–Виборг» – частиною газотранспортної системи Росії. Газ подаватиметься у газопровід «Північний потік» з компресорної станції «Портова», розташованої приблизно за 3 км від берега. Газопровід «Грязовець-Виборг» і компресорна станція «Портова» будуються і експлуатуватимуться ВАТ «Газпром».

Довідка УНІАН. Газопровід Nord Stream (Північний потік) має з`єднати Росію і Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборгу до Грайфсвальду (Німеччина). Проект реалізують «Газпром» і німецькі компанії E.ON і BASF.

Як очікується, перша нитка Nord Stream потужністю 27 млрд. куб. метрів на рік буде споруджена до 2011 року, а друга аналогічної потужності - до 2012 року.