Президент ПАРЄ вручив Харкову Приз Європи

Харків. 24 серпня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ і мер Анкари Меліх ГЬОКЧЕК вручили виконувачу обов’язків Харківського міського голови, секретарю міської ради Геннадію КЕРНЕСУ Приз Європи, присуджений місту у квітні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія нагородження відбулася 23 серпня на спеціально скликаній 47-й позачерговій сесії Харківської міської ради 5 скликання.

За словами М.ЧАВУШОГЛУ, рішення про присудження Харкову Призу Європи було ухвалено на засіданні Ради Європи одноголосно. Він зауважив, що місту-претенденту необхідно виграти диплом Європи (Харків отримав у 2003 році), почесний прапор Європи (у 2004 році) та таблицю або знак Європи (у 2008 році) перед отриманням Призу Європи, і Харків – єдине місто в Україні, що зібрало всі атрибути призу.

Також М.ЧАВУШОГЛУ передав Г.КЕРНЕСУ пам’ятну медаль і символічний чек на 10 тис. євро, які будуть витрачені на стажування талановитої молоді Харкова в європейських містах.

«Всі члени Ради Європи були приємно вражені, коли приймали це рішення, тим, що Харків зумів розвинути так багато міцних зв’язків з багатьма містами-побратимами та партнерами. Ми хочемо подякувати харків’янам за їх участь в цій роботі. Попередні володарі цього європейського призу, також як і ви, вживають заходів щодо збільшення завоювань демократії», - сказав М.ЧАВУШОГЛУ.

Він зазначив, що при ухваленні рішення про присудження Призу Європи спеціальна комісія враховує такі фактори у місті-претенденті як збереження навколишнього середовища та озеленення міста, якість освіти дітей, молоді, освіту старшого покоління, соціальну політику, політику, що реалізується стосовно людей з обмеженими фізичними можливостями, і відносини міста з іншими містами Європи.

Коментуючи вручення Харкову Призу Європи, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН зауважив, що цю нагороду місто отримало завдяки своїм мешканцям.

«Сьогодні Харкову була вручена четверта вища нагорода Ради Європи, яку приїхав вручати особисто Президент Парламентської асамблеї Ради Європи. Сьогодні наводилося багато доказів, що Харків справді чудове місто, і ті великі справи, що роблять мешканці нашого міста, кожен на своєму місці, вони примножують міжнародний авторитет і славу Харкова», - сказав М.ДОБКІН.

Довідка УНІАН. Приз Європи (The Europe Prize) присуджується з 1955 року муніципалітетам за їх внесок у розвиток європейської співпраці. Нагорода складається з перехідного призу, медалі, диплому та грошової премії для проведення стажувань співробітників муніципалітетів міст-лауреатів. Приз Європи вже отримали 58 міст Європи.