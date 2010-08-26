Україна підпише угоду з Естонією про соцзабезпечення

08:15, 26 серпня 2010
Новини ЄС
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Янукович уповноважив на це Надрагу

Київ. 26 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ уповноважив міністра праці та соціальної політики Василя НАДРАГУ на підписання Угоди між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, відповідне розпорядження було підписано 25 серпня.

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