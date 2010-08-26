Україна підпише угоду з Естонією про соцзабезпечення

Янукович уповноважив на це Надрагу

Київ. 26 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ уповноважив міністра праці та соціальної політики Василя НАДРАГУ на підписання Угоди між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення. Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, відповідне розпорядження було підписано 25 серпня.

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